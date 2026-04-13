GIKEN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GIKEN präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 8,45 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at