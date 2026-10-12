12.10.2026 06:31:29

GIKEN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GIKEN hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 41,44 JPY, nach 39,17 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 8,92 Milliarden JPY gegenüber 8,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 98,62 JPY. Im letzten Jahr hatte GIKEN einen Gewinn von 55,74 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 28,42 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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