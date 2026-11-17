Giken hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,63 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent auf 1,21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at