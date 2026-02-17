|
17.02.2026 06:31:28
Giken mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Giken hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 12,55 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Giken 11,76 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Giken im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
