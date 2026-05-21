Giken präsentierte Quartalsergebnisse

Giken hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 4,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Giken 4,76 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Giken 1,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,34 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 37,79 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,71 Prozent auf 4,91 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,68 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at