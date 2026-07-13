GIKEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GIKEN hat am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -17,820 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat GIKEN mit einem Umsatz von insgesamt 5,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at