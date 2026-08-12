Gilada Finance Investments gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gilada Finance Investments hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 INR erwirtschaftet worden.

Gilada Finance Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at