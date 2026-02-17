Gilada Finance Investments stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gilada Finance Investments äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 INR, nach 0,350 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 19,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

