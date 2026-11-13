Gilada Finance Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gilada Finance Investments ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gilada Finance Investments die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gilada Finance Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at