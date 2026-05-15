Gilat Satellite Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gilat Satellite Networks hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 110,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at