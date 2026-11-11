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11.11.2026 06:31:29
Gilat Satellite Networks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gilat Satellite Networks hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,24 Prozent auf 116,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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