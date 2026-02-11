11.02.2026 06:31:28

Gilat Satellite Networks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gilat Satellite Networks präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 137,0 Millionen USD gegenüber 78,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,340 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Gilat Satellite Networks ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 451,66 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 305,45 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

