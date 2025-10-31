Gildan Activewear stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gildan Activewear lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 1,12 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,12 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gildan Activewear hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at