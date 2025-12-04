Hanesbrands Aktie
WKN DE: A0KEQF / ISIN: US4103451021
|
04.12.2025 18:21:09
Gildin's HanesBrands Integration in Focus as Major Holder Sells 137,548 Shares
Connecticut-based Ararat Capital Management cut its stake in Gildan Activewear (NYSE:GIL) by 137,548 shares in the third quarter, reducing its position by approximately $4.9 million, according to a November 14 SEC filing.According to the SEC filing dated November 14, Ararat Capital Management LP reduced its exposure to Gildan Activewear by selling 137,548 shares during the third quarter. The position’s value declined by $4.9 million, leaving the fund with 217,685 shares valued at $12.6 million as of September 30.Ararat Capital Management’s Gildan Activewear stake now represents 6.7% of its 13F reportable AUM, ranking as its fifth-largest position.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hanesbrands Incmehr Nachrichten
|
02.12.25
|S&P 500-Papier Hanesbrands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hanesbrands von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Wert Hanesbrands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hanesbrands von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Papier Hanesbrands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hanesbrands von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.11.25
|S&P 500-Wert Hanesbrands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hanesbrands von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Hanesbrands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|S&P 500-Wert Hanesbrands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hanesbrands-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)