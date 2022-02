Gilead: Zahlen enttäuschen - Aktie auf Messers Schneide

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Gilead hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Q4-Zahlen veröffentlicht. Aufgrund hoher Kosten, die aus einem Patent-Rechtsstreit hervorgingen, fiel der Gewinn deutlich niedriger als erwartet aus. Auch die Umsätze des antiviralen COVID-19 Medikaments Remdesivir enttäuschten. Die Aktie öffnete mit 4,6 Prozent Abschlag.Gilead meldete einen bereinigten Gewinn von 69 Cent pro Aktie im vierten Quartal. Damit unterbot der Pharmakonzern das Vorjahresergebnis von 2,19 Dollar sowie die Schätzung der Analysten von 1,60 Dollar deutlich.Für das Gesamtjahr 2022 erwartet Gilead einen bereinigten Gewinn von 6,20 bis 6,70 Dollar pro Aktie bei einem Produktumsatz von 23,8 bis 24,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 21,8 bis 22,3 Milliarden Dollar ohne den Umsatz des Covid-19-Medikaments Veklury. "Die Ziele liegen unter den Schätzungen der Wall Street, was die Stimmung im Kerngeschäft kurzfristig trübt", so Jefferies-Analyst Michael Yee.Das Unternehmen sagte, dass es eine einmalige Zahlung in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar an ViiV Healthcare leisten wird - ein HIV-Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von GlaxoSmithKline befindet -, um bestimmte Medikamente nutzen zu dürfen. Das Unternehmen zahlt außerdem bis 2027 eine Lizenzgebühr von drei Prozent auf den Verkauf des HIV-Medikaments Biktarvy und auf künftige US-Verkäufe von Produkten, die dessen Hauptbestandteil enthalten.