Gilead klagt wegen gefälschter HIV-Medikamente

Von Joseph Walker und Corinne RameyThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusNach Angaben des Arzneimittelherstellers Gilead wurden gefälschte Versionen seiner HIV-Medikamente verkauft. Die illegalen und potenziell gefährlichen Produkte wurden in Apotheken angeboten und gelangten so in die Hände von Patienten. Insgesamt hat Gilead 85.247 gefälschte Flaschen seiner Medikamente im Wert von mehr als 250 Millionen Dollar sichergestellt, die in den vergangenen zwei Jahren in US-Apotheken verkauft worden waren. Ein Sprecher von Gilead sagte, dass viele der gefälschten Medikamente von Obdachlosen oder drogenabhängigen HIV-Patienten gekauft und dann mit gefälschten Dokumenten weiterverkauft worden seien. „Gilead hat ein komplexes und kriminelles Netzwerk aufgedeckt und gestoppt, das gefälschte HIV-Medikamente von Gilead über die legale Lieferkette in den USA vertreibt“, sagte der Sprecher.Die Pharma-Lieferkette der USA gilt als eine der sichersten der Welt. Fälschungen werden meist über Online-Apotheken vertrieben oder über die mexikanische Grenze in die USA geschmuggelt. Doch manchmal können Fälscher Lücken in der US-Lieferkette ausnutzen, um verschreibungspflichtige Medikamente über sekundäre Großhändler zu verkaufen. Das sind Unternehmen, die Medikamente aufkaufen und an Apotheken weiterverkaufen, oft zu günstigeren Preisen.Im Juli reichte Gilead eine Klage ein, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Darin wird behauptet, dass die Vertreiber die HIV-Medikamente des Unternehmens mit gefälschten Dokumenten und modifizierten Verpackungen verkauft haben. In mehreren Fällen enthielten die Flaschen die falschen Tabletten, darunter ein freiverkäufliches Schmerzmittel und ein Antipsychotikum. In einer aktualisierten Fassung der Klage werden zahlreiche Angeklagte genannt, darunter Vertriebshändler und Lieferanten.Gilead hat die Klage unter Ausschluss der Öffentlichkeit eingereicht und eigene Privatdetektive angeheuert. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurden die Büros und Lager der Angeklagten beschlagnahmt, noch bevor sie von dem Fall erfuhren. Es wurden Beschlagnahmungen an 17 Standorten und in neun US-Bundesstaaten durchgeführt, so der Gilead-Sprecher.Der Arzneimittelhersteller verlangt Schadensersatz und ein Verbot des Verkaufs seiner Medikamente durch die Angeklagten – unabhängig davon, ob es sich um echte oder gefälschte Produkte handelt. Die Klage umfasst Verstöße gegen das Markenrecht und die Behauptung, dass einige der Angeklagten an einer kriminellen Verschwörung beteiligt waren.Die Vorwürfe von Gilead beziehen sich hauptsächlich auf zwei seiner HIV-Medikamente: Biktarvy und Descovy. Letzteres wird auch zur Prävention von HIV-Infektionen eingesetzt. Der Umsatz der beiden Medikamente wird für das vergangene Jahr auf insgesamt 10,2 Milliarden Dollar geschätzt. Descovy und Biktarvy werden in versiegelten Flaschen in die Apotheken geliefert. Apotheker haben also nichts mit der Befüllung der Behälter zu tun.In den Gerichtsunterlagen gab Gilead an, dass es erstmals im August 2020 auf gefälschte Medikamente aufmerksam wurde. Grund war ein Bericht der White Cross Apotheke in Brawley, Kalifornien. Damals teilte ein Kunde der Apotheke mit, dass eine Flasche Biktarvy die falschen Pillen enthielt, welche sich als Tylenol herausstellten.White Cross kaufte Biktarvy von Safe Chain, einem Großhändler mit Sitz in Maryland, weil der Preis dort günstiger war als bei seinem Hauptgroßhändler. Nachdem Gilead festgestellt hatte, dass es sich bei den gefälschten Tabletten nicht um einen Einzelfall handelte, ließ das Unternehmen im Juli 2021 mehr als tausend Flaschen seiner Medikamente bei Safe Chain beschlagnahmen.Im August gab das Unternehmen eine öffentliche Warnung auf seiner Webseite heraus. Es erklärte, dass es mit der US-Arzneimittelbehörde, den Apotheken und den Justizbehörden zusammenarbeite.