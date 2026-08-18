Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
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18.08.2026 11:38:00
Gilead Sciences Has Quietly Become One of the Most Underrated Turnaround Stories in Healthcare. Here's Why Wall Street Is Excited.
Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) has shifted from a period of stagnant growth, driven by slowing hepatitis C revenues and declining sales of its COVID-19 therapy Veklury, to a turnaround led by new HIV and oncology drugs.The pharmaceutical stock is up more than 12% so far this year and more than 5% over the past month. The driver for the bounce is the company's best second-quarter growth in three years. That growth was led by its HIV therapies; breast cancer drug Trodelvy; and Livdelz, used to treat primary biliary cholangitis (PBC), an autoimmune disease of the liver.Here are three reasons that Gilead's turnaround has Wall Street excited.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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