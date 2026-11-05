Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
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05.11.2026 11:45:00
Gilead Sciences Has Raised Its Dividend for 11 Straight Years. Here's Why the Streak Looks Safe.
Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) is the leading pharmaceutical company that produces HIV treatments. Its chronic HIV management therapies are largely insulated from macroeconomic downturns because of how crucial they are to those with the disease.
Gilead raised its quarterly dividend by 3.8% this year to $0.82, the 11th consecutive year it has increased its dividend. The dividend yield, at Gilead's current share price, is around 1.9%, nearly double the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) average. The company has increased its dividend by just under 75% over the past decade.
Gilead is in a great position to continue raising its dividend. Let's see why.
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