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22.11.2026 15:53:02
Gilead Sciences Has Raised Its Dividend for 11 Straight Years. Here’s Why the Streak Looks Safe.
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) increased its dividend by 3.8% this year, the 11th consecutive year of dividend increases. Its dividend yield is above average, at 1.94%, based on the stock's current price.
The company holds a dominant position in HIV therapies, and these drugs provide dependable cash flow for the near future. Gilead is also seeing expansions into other areas, including oncology, liver, and inflammation therapies.
There are three reasons why Gilead's dividend is a safe bet to continue to grow.
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