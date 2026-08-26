Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
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26.08.2026 15:30:00
Gilead Sciences Has Snapped Out of Its Slump -- and 1 Catalyst Is Doing Most of the Heavy Lifting
After months of sideways price action, Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) has started zooming higher. This comes on the heels of the pharmaceutical company's latest quarterly earnings release.Trading around $130 per share ahead of earnings, the stock has since surged to around $146 per share. Further upside may be in the cards, mostly due to the key factor driving its post-earnings rally.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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