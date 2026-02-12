|
12.02.2026 06:31:29
Gilead Sciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Gilead Sciences präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,43 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,99 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 11,05 Milliarden CAD gegenüber 10,57 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,47 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,520 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Gilead Sciences im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,14 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 39,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
