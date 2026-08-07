Gilead Sciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gilead Sciences veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,43 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,03 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at