Gilead Sciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gilead Sciences äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2976,35 ARS gegenüber 448,00 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10 993,84 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 8 113,45 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at