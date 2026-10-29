Gilead Sciences Inc. Announces Retreat In Q3 Income

(RTTNews) - Gilead Sciences Inc. (GILD) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $2.429 billion, or $1.94 per share. This compares with $3.052 billion, or $2.43 per share, last year.

Excluding items, Gilead Sciences Inc. reported adjusted earnings of $3.186 billion or $2.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.8% to $8.300 billion from $7.769 billion last year.

Gilead Sciences Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.429 Bln. vs. $3.052 Bln. last year. -EPS: $1.94 vs. $2.43 last year. -Revenue: $8.300 Bln vs. $7.769 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ -1.20 To $ -0.85