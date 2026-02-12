|
Gilead Sciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Gilead Sciences hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,42 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 7,93 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,78 USD beziffert, während im Vorjahr 0,380 USD je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 28,73 Milliarden USD im Vorjahr.
