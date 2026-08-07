Gilead Sciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gilead Sciences hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Gilead Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11,70 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,16 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,80 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 9,78 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at