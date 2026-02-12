Gilead Sciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gilead Sciences äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,76 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 44,14 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 164,49 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 154,87 Milliarden BRL eingefahren.

