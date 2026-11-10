Gilead Sciences Stock Hits a New All-Time High: Is it Still a Good Buy?

Shares of pharma giant Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) have been taking off this year, recently hitting new all-time highs. Since the start of the year, the company's valuation has risen by 38%, as it has done far better than the broader market, with the S&P 500 rising by just 10%. It's even done better than top growth stock Eli Lilly, which has risen by roughly 31%.

Gilead has historically been a low-volatility stock to own, a solid one for its dividend. Returns like this haven't been the norm. What's behind the surge in value, and can the healthcare stock still be a good buy at its current valuation?

Image source: Getty Images.

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