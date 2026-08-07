Gilead Sciences verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gilead Sciences veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -8,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.

Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,80 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at