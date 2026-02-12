Gilead Sciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gilead Sciences hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 625,13 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 354,77 ARS je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11 388,82 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7 556,18 Milliarden ARS eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2111,02 ARS gegenüber 86,99 ARS je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 36 669,42 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 26 304,58 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at