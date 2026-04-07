Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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07.04.2026 14:39:41
Gilead to buy cancer biotech Tubulis in US$5 billion deal
After the deal closes, Tubulis will become a research arm within GileadWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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