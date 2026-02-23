Arcellx Aktie
Gilead to buy cancer drug developer Arcellx for up to $7.8bn
Deal comes as pharmaceutical groups rush to acquire smaller biotech firms with proven drug pipelines
Aktien in diesem Artikel
|Arcellx Inc Registered Shs
|64,11
|-3,64%
|Gilead Sciences Inc.
|127,26
|-0,93%