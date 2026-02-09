Gillanders Arbuthnot zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gillanders Arbuthnot gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Gillanders Arbuthnot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,11 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,07 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at