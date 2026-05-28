28.05.2026 06:31:29

Gillette India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gillette India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 59,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,92 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 200,80 INR. Im letzten Jahr hatte Gillette India einen Gewinn von 128,17 INR je Aktie eingefahren.

Gillette India hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 31,00 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 29,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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