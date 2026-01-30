Gillette India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gillette India hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 52,93 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,66 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7,90 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gillette India 6,86 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at