Gillette India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gillette India stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,83 INR, nach 44,08 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,46 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,11 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at