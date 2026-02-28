Rosneft Aktie

Rosneft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.02.2026 16:42:49

Gilt auch für Raffinerie Schwedt: Bund behält Kontrolle über Rosneft Deutschland

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine übernimmt die Bundesnetzagentur das russische Unternehmen Rosneft. So sichert sie einen großen Teil der deutschen Erdölverarbeitung. Eine neue Rechtsgrundlage ermöglicht das auch für die Zukunft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rosneft

mehr Nachrichten