Rosneft Aktie
WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070
|
28.02.2026 16:42:49
Gilt auch für Raffinerie Schwedt: Bund behält Kontrolle über Rosneft Deutschland
Nach Russlands Angriff auf die Ukraine übernimmt die Bundesnetzagentur das russische Unternehmen Rosneft. So sichert sie einen großen Teil der deutschen Erdölverarbeitung. Eine neue Rechtsgrundlage ermöglicht das auch für die Zukunft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
