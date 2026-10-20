Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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20.10.2026 13:54:05
Gilt market catches up with peers as investor worries over Budget ease
UK bonds were initially hard hit after onset of Iran war but have since outperformed G7 economies as traders’ concerns shift to FranceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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