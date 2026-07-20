Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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20.07.2026 19:16:08
Gilts under pressure as investors brace for higher spending under Andy Burnham
New UK prime minister said he will ‘use any flexibility’ within the fiscal rulesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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