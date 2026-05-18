GIMIC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GIMIC hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 72,12 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GIMIC 39,17 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,18 Prozent auf 3,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at