Ginebra San Miguel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ginebra San Miguel präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,55 PHP, nach 6,34 PHP im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,74 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 16,94 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 30,38 PHP beziffert. Im Jahr zuvor waren 25,34 PHP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,83 Prozent auf 67,40 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,51 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at