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16.11.2026 06:31:29
Ginebra San Miguel legte Quartalsergebnis vor
Ginebra San Miguel hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 PHP. Im Vorjahresviertel waren 7,33 PHP je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Ginebra San Miguel mit einem Umsatz von insgesamt 16,58 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,43 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 0,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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