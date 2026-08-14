Ginebra San Miguel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ginebra San Miguel hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,30 PHP. Im Vorjahresviertel hatte Ginebra San Miguel 7,46 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,61 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,97 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at