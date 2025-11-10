Ginebra San Miguel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ginebra San Miguel hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 7,33 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ginebra San Miguel 6,17 PHP je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 16,43 Milliarden PHP gegenüber 15,57 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at