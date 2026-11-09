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09.11.2026 06:31:29
Gini Silk Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Gini Silk Mills gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 1,54 INR. Im letzten Jahr hatte Gini Silk Mills einen Gewinn von 1,78 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 114,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gini Silk Mills einen Umsatz von 107,5 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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