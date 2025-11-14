Gini Silk Mills hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gini Silk Mills lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gini Silk Mills 1,06 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 107,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at