Gini Silk Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gini Silk Mills hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 INR erwirtschaftet worden.

Gini Silk Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at