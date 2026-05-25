Gini Silk Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gini Silk Mills hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Gini Silk Mills 102,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 110,3 Millionen INR umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,84 INR. Im letzten Jahr hatte Gini Silk Mills einen Gewinn von 3,23 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 390,43 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gini Silk Mills 400,26 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at