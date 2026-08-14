Gini Silk Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gini Silk Mills hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,38 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gini Silk Mills noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gini Silk Mills in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 90,5 Millionen INR im Vergleich zu 91,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at