Ginkgo Bioworks hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ginkgo Bioworks veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Ginkgo Bioworks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 59,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 49,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at